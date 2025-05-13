شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز قرارات الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث شهدت حوارات مثمرة بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية حول آلية تفعيل العمل السياحي بشكل عام وزيادة معدلات النمو السياحي.

ونستعرض أبرز قرارات الجمعية العمومية فى السطور التالية..

1- وافقت الجمعية على ميزانية العام الماضي وأقرت الموازنة التقديرية للعام المقبل.

2- وافق مجلس إدارة الغرفة على عدة مطالب لأعضاء الجمعية العمومية تسهم فى زيادة المزايا التي تقدمها الغرفة لأعضائها ، كما تسهم في مضاعفة الجهود التدريبية للأعضاء وموظفي الشركات بآليات مستحدثة للارتقاء بالمنظومة السياحية وتحسين الجودة بعدة مجالات سياحية خاصة السياحة المستجلبة.

3- الاستمرار في دعم مشاركة الشركات في المعارض والبورصات الدولية المختلفة.

4- تم الاتفاق على بدء تفعيل عمل كافة اللجان بالغرفة بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

5- الإسراع بتعيينات مجالس إدارات الغرف الفرعية بالمحافظات وزيادة التواصل مع الشركات.

وقد وجهت الجمعية الشكر لأعضاء مجلس ادارة الغرفة على جهدهم خلال الفترة الماضية منذ توليهم المسؤولية معربين عن أملهم في زيادة التواصل بين المجلس والجمعية الفترة المقبلة، كما أشادت الجمعية بجهود الجهاز الإداري للغرفة في زيادة مواردها وتطوير آليات العمل بها والسعي لمساندة الشركات في عملها بكافة الأنشطة السياحية.

كما وجهت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير الذي يوليه سيادته لصناعة السياحة وتوجيهاته بازالة كافة المعوقات أمام تحقيق انطلاقة سياحية كبري تليق بمكانة مصر السياحية، وأكدت عمومية شركات السياحة أن الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تتحقق في كل شبر من أرض مصر في عهد الرئيس السيسي تسهم بصورة كبيرة في تحقيق ميزة تنافسية قوية للسياحة المصرية وتسهم كذلك في زيادة معدلات النمو السياحى.