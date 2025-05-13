ارتفاع أسعار النفط بفضل الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو (1.5) بالمئة لتصل عند التسوية إلى أعلى مستوى في أسبوعين, بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض رسومهما الجمركية مؤقتًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (1.05) دولار أو (1.6) بالمئة إلى (64.96) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (93) سنتًا أو (1.5) بالمئة إلى (61.95) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما عند التسوية منذ (28) أبريل نيسان.

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