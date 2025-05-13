شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ بعد تغيرات عاصفة في جلسات التداول أمس على الذهب عقب هبوط قياسي وكبير في سعر أونصة الذهب عالمياً.

انخفاض حاد تجاوز 175 جنيهًا خلال الساعات الأولى من صباح أمس، متأثرة بالهبوط الكبير الذي طال أسعار المعدن النفيس عالميًا.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر:

* عيار 24: 5246 جنيهًا

* عيار 21: 4590 جنيهًا

* عيار 18: 3934 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

اختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية هامة في جينيف بشكل إيجابي يوم الأحد، حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بحدوث اتفاق لخفض العجز التجاري الأمريكي، بينما قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى توافق مهم.

عمل الاتفاق التجاري على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعد دخول واشنطن وبكين في تبادل للرسوم الجمركية. حيث فرض ترامب على الصين رسومًا جمركية بنسبة 145%، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125%.

وكان ترامب قد أشار إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين الأسبوع الماضي، ليشير بأنه قد يخفضها إلى 80% إذا سارت محادثات نهاية الأسبوع في جنيف على ما يرام.

أدى احتمال تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الذهب، الذي استفاد بشكل كبير من تزايد تدفقات الملاذ الآمن خلال الشهر الماضي. وقد أدى ذلك إلى وصول الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأونصة.