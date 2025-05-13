شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3066.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب اليوم



-عيار 24 يسجل 5246 جنيها

عيار 21 يسجل 4590 جنيها

عيار 18 يسجل 3934 جنيها

عيار 14بسجل 3066.75 جنيها

الجنيه الذهب 36720 جنيها.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



