وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُطلق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي المهندس عبدالعزيز بن ماجد الأحمدي اليوم، فعاليات “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025″، الذي يقام بمشاركة أكثر من (524) شركة محلية ودولية من (20) دولة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وأكد الأحمدي خلال حفل الافتتاح، أهمية هذا الحدث ودوره كممكن رئيسي لتعزيز النمو في القطاع الصناعي، وإيجاد شراكات نوعية ما بين القطاعات المختلفة، التي يحتضنها المعرض.

وأشار إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية والمنظومة الحكومية تعمل بشكل متكامل على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت (15) ممكنًا صناعيًا في المملكة، تم تأطيرها ضمن (4) محاور رئيسية، تدور حول تكامل ومرونة سلاسل الإمداد، وتعزيز البيئة التشريعية الصناعية، وزيادة الصادرات والتبادل التجاري للسلع والنفاذ للأسواق، وأخيرًا البحث والتطوير والابتكار، وتتضمن هذه الممكنات أكثر من (136) مبادرة تعمل عليها الجهات الحكومية.

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن تركي بن فيصل رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة أن “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025” يمثل استمرارًا لجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى أن أسبوع الصناعة هذا العام يواكب التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي من خلال تقديم حلول ابتكارية تخدم مستقبل الصناعة الوطنية، مشيدًا بالدعم الكبير لهذه التظاهرة الصناعية من الرعاة والمشاركين وصناع القرار.

وأعلن سموه خلال الافتتاح عن توقيع اتفاقية إستراتيجية لاستضافة وتنظيم ثلاثة من أبرز المعارض الصناعية العالمية، التي شملت معرض “K” الأول عالميًا للصناعات البلاستيكية والمطاط، ومعرض “INTERPACK” الأهم عالميًا في مجال التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى معرض “Drupa” الأضخم عالميًا لتقنيات الطباعة، وذلك في خطوة إستراتيجية بارزة نحو ترسيخ مكانة المملكة، كمركز إقليمي للابتكار الصناعي ووجهة جاذبة لتنظيم واستضافة المعارض الدولية المتخصصة.

ويشمل “أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025″، أربع فعاليات صناعية متخصصة تتمثل في المعرض السعودي للبلاستيك والبتروكيماويات ومعرض الطباعة والتغليف ومعرض التصنيع الذكي والمعرض السعودي للوجستيات الذكية، ويصاحبها منتدى صناعي يضم سلسلة من الجلسات الحوارية، بمشاركة أكثر من (50) متحدثًا محليًا ودوليًا من كبار التنفيذيين والخبراء في مجالات التصنيع وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي، ويتوقع أن تستقطب فعالياته أكثر من (25) ألف زائر خلال فترة إقامته.

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