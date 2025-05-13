مشاركة المرأة في القطاع الخاص تخطت 35.5% .. الراجحي: 8 مليار ريال من “التنمية” لريادة الأعمال والمنشأت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ بريدة

كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص كانت لا تتجاوز 17% وكان الهدف لعام 2030 أن تصل إلى 30% بينما تحقق الآن أكثر من 35.5% قبل 6 سنوات من المستهدف، وأضاف أن بنك التنمية الاجتماعية قد ضخ خلال عام واحد فقط 8 مليار ريال كدعوم وقروض لرواد الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ساهمت في مساعدة أكثر من 122 ألف مواطن، مضيفًا أن سوق العمل في القطاع الخاص الآن يستوعب قرابة 2 مليون و400 ألف مواطن ومواطنة.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي استضافته ونظمته الغرفة التجارية في القصيم، بمقرها في مدينة بريدة مساء أمس، لمعالي الوزير بعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة؛ لمناقشة التحديات وبحث تحقيق التطلعات، التي تفعل من حيوية سوق العمل، وقطاع الأعمال، وتمكِّن من تأثير الشراكات المجتمعية، وترفع من فاعلية واستدامة العمل في القطاع الخاص.

اللقاء تناول العديد من التحديات التي عرضها المستثمرون ورواد الأعمال، وشمل بحث التنظيمات والتشريعات التي تؤطر طبيعة العمل، وتضبط العلاقة التعاقدية، وتساهم في استدامة المنظومة المهنية، ما يضمن بيئة عمل منتجة وآمنة.

الوزير الراجحي، بين أن منطقة القصيم تشهد نموًا اقتصاديًا مثاليًا ونوعيًا يستحق الشكر والتقدير، وأكد أنه يزور المنطقة كي تتم مواجهته بكل الصعوبات والإشكالات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل لتذليل التحديات، وسن التنظيمات المؤهلة لسوق عمل واستثمار جاذب ومحفز، وهو واجبها المناط بها من قبل القيادة.

وكان معالي الوزير، قد التقي رئيس غرفة القصيم أ. علي المقبل، وأعضاء المجلس، والأمين العام، مستطلعًا برامج الغرفة، وسبل تعزيز الشراكات بما يخدم قطاع الأعمال والتنمية في المنطقة.

وشهد الوزير الراجحي، بمقر غرفة القصيم، توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الوزارة وعدد من الجهات الشريكة الإستراتيجية بمنطقة القصيم، ومنها: بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” وأمانة المنطقة، وجامعة سليمان الراجحي، وغرفة الرس، وشركة الإدارة والتطوير للموارد (إتمال) ومؤسسة عبد العزيز العوهلي لتنمية المجتمع، والجمعية الخيرية للزواج والرعاية الأسرية ببريدة (أسرة) إلى جانب تسليم وحدات سكنية للأيتام المستقلين، وتكريم المتفوقين والمتفوقات من الأبناء الأيتام.

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