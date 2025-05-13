شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، مساء اليوم الاثنين، تحركًا معاكسًا لما بدأت به التعاملات الصباحية، حيث سجلت ارتفاعًا محدودًا بقيمة 40 جنيهًا للجرام. ويأتي هذا الارتفاع الطفيف بعد انخفاض حاد تجاوز 175 جنيهًا خلال الساعات الأولى من اليوم، متأثرة بالهبوط الكبير الذي طال أسعار المعدن النفيس عالميًا.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر:

* عيار 24: 5246 جنيهًا

* عيار 21: 4590 جنيهًا

* عيار 18: 3934 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

تراجع حاد في أسعار الذهب العالمية:

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 3%. وهبط المعدن الأصفر ليسجل أدنى مستوياته منذ أسبوع، وذلك في أعقاب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وسجلت أونصة الذهب أدنى مستوى لها عند 3216 دولارًا بعد أن افتتحت تعاملاتها عند 3325 دولارًا، وتستقر حاليًا بالقرب من مستوى 3243 دولارًا.

اتفاق تجاري يخفف التوترات:

يُعزى هذا الانخفاض في أسعار الذهب العالمية إلى إعلان الولايات المتحدة والصين عن تفاهم تجاري جديد خلال المحادثات التي جرت في جنيف أمس الأحد. ووصف الطرفان هذا التفاهم بأنه خطوة مهمة نحو تقليص العجز التجاري الأمريكي وتهدئة التوترات التجارية بين البلدين.

وأكدت مصادر أمريكية أن الاتفاق يضع إطارًا لتقليل الرسوم الجمركية مستقبلًا، بينما أشار مسؤولون صينيون إلى تحقيق "توافق مهم" يفتح الباب لمزيد من الانفراجات. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد فرض رسومًا جمركية على الصين بنسبة 145%، وردت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125%. إلا أن التصريحات الأخيرة بشأن إمكانية خفض الرسوم إلى 80% في حال نجاح محادثات جنيف قد ساهمت في تحسين الأجواء.