الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5246 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5246 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 12 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين   في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5246 جنيها
عيار 21 يسجل 4590 جنيها
عيار 18 يسجل 3934 جنيها
الجنيه الذهب 36720 جنيها.


تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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