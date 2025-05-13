شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5246 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5246 جنيها

عيار 21 يسجل 4590 جنيها

عيار 18 يسجل 3934 جنيها

الجنيه الذهب 36720 جنيها.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري