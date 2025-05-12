سدافكو تُشارك في المعرض السعودي للأغذية 2025 بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تُشارك الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الرائدة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان عالية الجودة، في “المعرض السعودي للأغذية 2025” الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وستستقبل سدافكو زوّارها في الجناح رقم [C4-2]، حيث ستستعرض أبرز منتجاتها وتتواصل مع العملاء والشركاء وقادة القطاع في أكبر منصة تجارية للأغذية والمشروبات في المملكة.

وقال السيد باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: “يتطور قطاع الأغذية في المملكة بوتيرة متسارعة — ونحن كذلك. هدفنا لا يقتصر على تقديم منتجات موثوقة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى لعب دور محوري في رسم مستقبل الغذاء في المملكة. وتُعد الفعاليات مثل المعرض السعودي للأغذية فرصة مثالية للاستماع إلى شركائنا وقيادتهم والنمو جنبًا إلى جنب معهم.”

وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، تواصل سدافكو تعزيز حضورها المحلي وتطوير عملياتها لتكون أكثر جاهزية للمستقبل. ومن أبرز التطورات الأخيرة:

• بالإضافة إلى استثمار قدره 130 مليون ريال سعودي في مصنع الآيس كريم الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2021، استثمرت الشركة مؤخرًا 20 مليون ريال سعودي إضافية لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات.

• الدخول في شراكة استراتيجية للتحول الرقمي مع شركتي SAP وNTT DATA لتحديث العمليات ورفع كفاءتها.

• وضع خارطة طريق طويلة الأمد للاستدامة، تشمل تحويل أسطول الشركة إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2045، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل على مستوى الشركة بحلول عام 2060.