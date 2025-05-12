شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر مساء الإثنين.. ارتفاع محدود بعد تراجع حاد في الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية مساء اليوم الاثنين ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 40 جنيهًا، بعدما فقدت أكثر من 175 جنيهًا خلال تداولات الفترة الصباحية، متأثرة بهبوط حاد في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في مصر الآن:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21 : 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا



الذهب العالمي يهبط



على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم بنسبة قاربت 3%، ليسجل المعدن أدنى مستوياته منذ أسبوع، مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى لتراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وسجلت أونصة الذهب أدنى مستوى لها عند 3216 دولارًا بعد أن بدأت تداولاتها عند 3325 دولارًا، وتتداول حاليًا قرب مستوى 3243 دولارًا.

اتفاق تجاري يهدئ التوترات

جاء هذا التراجع بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تفاهم تجاري جديد خلال محادثات في جنيف أمس الأحد، وصفه الجانبان بأنه خطوة مهمة نحو تقليص العجز التجاري الأمريكي وتهدئة التوترات.

وأكدت مصادر أمريكية، أن الاتفاق يضع إطارًا لتقليص الرسوم الجمركية المستقبلية، بينما أشار مسؤولون صينيون إلى تحقيق "توافق مهم" قد يفتح الباب لمزيد من الانفراجة. وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض رسومًا جمركية على الصين بنسبة 145%، وردت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة 125%، إلا أن الأجواء باتت أكثر إيجابية بعد تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال خفض الرسوم إلى 80% إذا نجحت محادثات جنيف.