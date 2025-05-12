الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4590 جنيها

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سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4590 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 12 مايو 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم


عيار 24 يسجل 5246 جنيها
عيار 21 يسجل 4590 جنيها
عيار 18 يسجل 3934 جنيها
الجنيه الذهب 36720 جنيها.


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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