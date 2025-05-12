شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - القطع كانت موجودة بالقنصلية المصرية فى نيويورك وتم استردادها على مدار ثلاث سنوات

- ⁠وزارة السياحة والآثار تتسلم اليوم القطع الأثرية من وزارة الخارجية

فى إطار الجهود المتواصلة لحماية وصون التراث الأثري والحضارى المصرى، استطاعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة فى القطاع الثقافى وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، فى استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التى خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام.

وقد تم استرداد هذه القطع من مدينة نيويورك، بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك ومكتب المدعى العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، فى إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصرى والأمريكى فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية.

وأكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار على أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يعكس التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، بحماية وصون تراثها الحضارى الفريد، باعتباره أولوية وطنية لا تهاون فيها، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية فى الداخل والخارج، والذى أثمر عن هذا الإنجاز المهم.

وأشار إلى أن التنسيق الفعّال مع السلطات الأمريكية والشركاء الدوليين، وما صاحبه من تحقيقات مطولة، يعكس تضافر الجهود لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. كما شدد على أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاستعادة آثارها التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والوطنية فى صون هذا الإرث الفريد للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجموعة المستردة تضم 25 قطعة أثرية من أبرزها أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم ترجع إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادى، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، إضافة إلى مجموعة من الحلى الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثرى المميز التى تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وقال شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن جهود استرداد هذه القطع بدأت منذ عام 2022 وحتى 2025 من خلال عدد من القضايا المختلفة ثم تسلمتها القنصلية المصرية فى نيويورك عبر السنوات الماضية حتى وصلت أرض الوطن أمس وتسلمتها لجنة من المجلس الأعلى للآثار اليوم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسوف يتم ايداع هذه القطع بالمتحف المصرى بالتحرير للترميم تمهيدا لعرضها فى معرض مؤقت.

قطع الاثار التى تم استردادها





قطع الاثار التى تم استردادها

قطع الاثار التى تم استردادها

قطع الاثار التى تم استردادها

قطع الاثار التى تم استردادها