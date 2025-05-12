وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشهد توقيع بنك التنمية الاجتماعية 4 اتفاقيات تنموية في القصيم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي -ضمن زيارته لمنطقة القصيم- توقيع البنك لعدد من الاتفاقيات التنموية مع كل من أمانة المنطقة وغرفة القصيم، وغرفة الرس وجامعة سليمان الراجحي، ضمن جهود البنك في دعم المشاريع التنموية، في إطار رؤيته لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.

وتُمثل هذه الاتفاقيات امتدادًا لمسيرة بنك التنمية الاجتماعية في تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة، وتهدف اتفاقيات التعاون مع أمانة المنطقة وغرفة القصيم، إلى دعم وتمكين ممارسي العمل الحر المرخصين، وتيسير حصولهم على التمويل اللازم لممارسة أنشطتهم وتحقيق الاستدامة, وشملت كذلك تعاونًا مع غرفة الرس وجامعة سليمان الراجحي لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، عبر برامج تأهيلية وتمويلية متكاملة.

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية سجل حضورًا تنمويًّا فاعلًا في منطقة القصيم، من خلال برامجه التمويلية وخدماته غير المالية، التي تشمل الدعم التدريبي والتأهيلي لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت، إذ تجاوز حجم التمويلات التراكمية المقدمة للمنطقة منذ تأسيس البنك 8 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 178 ألف مواطن ومواطنة، في مجالات التمويل الاجتماعي، وتمويل العمل الحر، والمنشآت الصغيرة، إلى جانب دعم الجمعيات الأهلية والمشاريع المجتمعية، بما يؤكد التزام البنك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والناشئة، نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

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