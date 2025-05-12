مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11488.60 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (142.01) نقطة ليقفل عند مستوى (11488.60) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (315) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (216) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (28) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، وباتك، ونسيج، ورعاية، سبكيم العالمية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سهل، ومهارة، والمنجم، وأسواق العثيم، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.95%) و(3.92%).

وكانت أسهم شركات باتك، وزين السعودية، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وزين السعودية، وإس تي سي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (80.32) نقطة ليقفل عند مستوى (27343.13) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (69) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5) ملايين سهم.

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