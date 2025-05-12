هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى (180) مليار ريال خلال عام 2024، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت (7.5%) خلال السنوات الخمس الماضية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال النسخة الحادية عشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2025، اليوم في الرياض، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ونخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، حيث شهد تقديم خمسة عروض رئيسة وجلسة نقاش استعرضت الأداء المالي لقطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة.

وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية الذي قدمه مدير عام التنظيمات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس ثامر الخويطر، وكشف فيه عن بلوغ وسيط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 129 ميجابت في الثانية، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين لعام 2024، كما بلغت اشتراكات الاتصالات المتنقلة 68.2 مليون اشتراك بنسبة نمو سنوي وصلت 7%، كما كشف عن بلوغ حجم سوق الفضاء في عام 2024 ما يقارب 7.1 مليارات ريال.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم نائب الرئيس للأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة IDC رانجيت راجان عرضًا بعنوان “التحول التقني في المملكة العربية السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي”، كشف فيه عن أبرز الأرقام المتعلقة بسوق الاتصالات والتقنية في المملكة، وما صاحبه من تحولات متعلقة بالحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من جوانبه المختلفة.

واستعرض المنتدى في ثالث عروضه “الأداء المالي للقطاع في “أرقام”، الذي قدمه رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، وكشف فيه عن وصول حجم أصول الشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 255 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي إيراداتها 128 مليار ريال، إضافة إلى بلوغ القيمة السوقية لشركات الاتصالات والتقنية المدرجة لنحو 427 مليار ريال.

و شهد المنتدى إقامة جلسة حوارية ناقشت الأداء المالي للقطاع في أرقام، شارك فيها رئيس قسم الأبحاث في الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، ونائب الرئيس لعلاقات المستثمرين في موبايلي محمد الجبالي، ونائب الرئيس للميزانية والتخطيط المالي – قطاع المالية في شركة اتحاد عذيب للاتصالات يزن التركي.

وفي عرض بعنوان (الاتصالات المتنقلة: مؤشرات واقعية ورؤى تنموية مستقبلية) قدمه مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) عمرو هاشم، كشف فيه عن ريادة المملكة في مجال الاتصالات المتنقلة والتقدم الهائل الذي حققته في نشر شبكات الجيل الخامس.

وكشف آخر عروض المنتدى الذي قدمه مدير إدارة تطوير تقنيات الإنترنت بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس مصعب العمار عن النسخة الرابعة من “تقرير إنترنت المملكة 2024″، الذي يتناول استخدامات الإنترنت بالمملكة ونموها، والمؤشرات والمعلومات المتعلقة بنمط وسلوك المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يستعرض أكثر التطبيقات استخدامًا وتحميلًا، بالإضافة إلى معدلات استهلاك البيانات لدى الأفراد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط