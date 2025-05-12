وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 93 ترخيصًا صناعيًا جديدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 93 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مارس الماضي 2025، فيما بدأت 109 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.1 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1260 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس 2.6 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1766 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.

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