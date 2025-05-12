شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3934 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ، وانخفض الذهب العالمي مع بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد أن ارتفعت مستويات الدولار عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الامر الذي قلل من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليضعف أسعار الذهب.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5246 جنيها

عيار 21 يسجل 4590 جنيها

عيار 18 يسجل 3934 جنيها

الجنيه الذهب 36720 جنيها.

واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية هامة في جينيف بشكل إيجابي ، حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بحدوث اتفاق لخفض العجز التجاري الأمريكي، بينما قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى توافق مهم



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.