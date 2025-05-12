شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الاثنين 12- 5- 2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 12-5-2025 استقرار أمام الجنيه المصري منذ التعاملات الصباحية وحتى غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.57 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي عند 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.45 جنيه للشراء 50.55 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.