شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين أوت دور" توسع قاعدة عملائها.. وتجذب بنك قطر الوطنى لعرض إعلانات على شاشة مطار القاهرة بتقنية الـ5D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المصريين أوت دورإحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية عن حصولها على حقوق تسويق بنك قطر الوطني على شاشة الإعلانات الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط بتقنية الـ5D داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك استكمالًا لنجاح الشركة في التعاقد مع كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية للترويج لحملاتها الإعلانية على شاشات الإعلانات المنتشرة في شوارع القاهرة الكبرى.

وتقدم شركة المصريين أوت دور، أفضل خدمات الإعلانات الخارجية في مصر من خلال امتلاكها شاشات إعلانية في أكثر المواقع كثافة، وكذلك امتلاكها أحدث أنواع الشاشات ومنها شاشة بتقنية الـ5D الأولى من نوعها في المنطقة، والتي توفر أداة قوية للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها المستهدف، لا سيما وأنها تتواجد في مطار القاهرة الدولي، والذي يعد من أكبر المطارات في القارة الأفريقية ويستقبل ملايين الركاب سنويًا.

ومنذ افتتاحها أكبر شاشة إعلانية بتقنية الـ5D في مطار القاهرة الدولي، مطلع عام 2024، حصلت شركة المصريين أوت دور، على حقوق تسويق كبرى الشركات في مصر، وكذلك الفعاليات والأحداث القومية والرياضية الكبرى، لما تقدمه من مستوى مميز يسهم في جذب انتباه الجمهور، وزيادة التفاعل مع العلامات التجارية.

شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور) ، شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي.

تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.