شكرا لقرائتكم خبر عن 491 مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات الدورة الثالثة من معرض Saudi Food Show 2025، والذي تنطلق أعماله اليوم 12 مايو وتستمر حتى 14 مايو بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور واسع من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتي هذه المشاركة بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري المصري، ومكتب التمثيل التجاري في جدة، وبالتعاون مع شركة كونسبت - الاستشاري المعتمد للمجلس في المعارض الخارجية، وبمشاركة مشرفة من نخبة الشركات المصرية المصدرة للأغذية.

وتعكس هذه المشاركة اهتمام المجلس التصديري المتواصل بتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية، وعلى رأسها السوق السعودي الذي يُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في قطاع الأغذية المصنعة. فقد احتل السوق السعودي المرتبة الأولى كأكبر مستورد للأغذية المصنعة من مصر في عام 2024، مستحوذاً على نحو 8% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 491 مليون دولار، مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو قوي بلغ 23%.

ويواصل المجلس جهوده بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمعايير السعودية، بما يحافظ على المكاسب التي حققتها الصادرات المصرية في هذا السوق الحيوي، ويعزز من فرص نموها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات.

كما شهد عام 2024 تطوراً ملحوظاً في عدد الشركات المصرية المصدّرة إلى السعودية، حيث بلغ عددها 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي صادرات بلغ 429 مليون دولار، ما يعادل 87% من إجمالي الصادرات إلى السوق السعودي.

وتصدّرت قائمة المنتجات المصدّرة: المحضرات الغذائية المتنوعة، والشوكولاتة، والمخاليط العطرية، والبطاطس المجمدة، والخضار والفواكه المجمدة، والأجبان، والحبوب، والعسل، والشاي، والزيوت، وغيرها من المنتجات المصرية التي تحظى بقبول واسع في السوق السعودي.

ويواصل المجلس تعاونه مع الجهات المصرية والسعودية المعنية لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتوسيع قاعدة المصانع المصرية المعتمدة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية.