شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ بأكثر من 40 جنيها فى سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين، بمستهل تعاملات المساء بحوالي 40 جنيها عقب هبوط بأكثر من 175 جنيهاً منذ فتح التداولات على الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 5246 جنيها

عيار 21 يسجل 4590 جنيها

عيار 18 يسجل 3934 جنيها

الجنيه الذهب 36720 جنيها.

هبوط الذهب العالمي

انخفض الذهب العالمي مع بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد أن ارتفعت مستويات الدولار عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الامر الذي قلل من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليضعف أسعار الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 3% ليسجل أدنى مستوى عند 3216 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3243 دولارا للأونصة.

اختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية هامة في جينيف بشكل إيجابي يوم الأحد، حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بحدوث اتفاق لخفض العجز التجاري الأمريكي، بينما قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى توافق مهم.

عمل الاتفاق التجاري على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعد دخول واشنطن وبكين في تبادل للرسوم الجمركية. حيث فرض ترامب على الصين رسومًا جمركية بنسبة 145%، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125%.

وكان ترامب قد أشار إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين الأسبوع الماضي، ليشير بأنه قد يخفضها إلى 80% إذا سارت محادثات نهاية الأسبوع في جنيف على ما يرام.