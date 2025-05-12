الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 12-5-2025..آخر تحديث

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سعر الريال القطرى اليوم الأثنين 12-5-2025..آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الإثنين، 12 مايو 2025 04:54 م

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مايو  2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.83جنيه للشراء.

13.99جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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