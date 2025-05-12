شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الجارحى رئيسًا لمجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة- وفقًا لنظام التصويت التراكمي- ليضم كل من جمال الجارحي، رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وجمال فوزي فتح الله، نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وتجديد الثقة في الدكتور أيمن بن خليفة، رئيسًا تنفيذيًا للمرة الثانية، كما يضم عضوية مجلس الإدارة كل من أحمد طارق خليل (غير تنفيذي)، ومنى محمد الأمين (غير تنفيذي)، وكل من عمرو محمد الشافعي، وأيمن سليمان، ورنا جميل أعضاء مجلس إدارة مستقلين (غير تنفيذي).

وجاء ذلك وفق قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المطورون العرب القابضة، والتي عقدت أمس الإثنين، برئاسة جمال فوزي فتح الله، رئيس مجلس الإدارة، واعتمدت القرارات التالية: تقرير مجلس الإدارة متضمنًا التقارير الخاصة بالمناخ والتنمية المستدامة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن عام 2024، والقوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن العام الماضي، وكذلك تقرير الحوكمة، وتقرير مراقب الحسابات عليه، كما صدقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن كافة التصرفات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

ويعكس تجديد الثقة في الدكتور أيمن بن خليفة، في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة المطورون العرب القابضة، النجاحات التي حققها خلال فترة إدارته الأولى لتعزيز مكانة الشرق في القطاع العقاري المصري من خلال سرعة تطوير محفظة مشروعات الشركة الحالية، وفتح فرص استثمارية جديدة داخل وخارج البلاد، إضافة إلى نجاحه في تعظيم العوائد للمساهمين مما انعكس على ارتفاع سهم الشركة وتوزيع أرباح نقدية على المستثمرين.

ويمتلك الدكتور أيمن بن خليفة، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات حققها خلال عمله بكبرى الشركات والكيانات الاقتصادية فى مصر والسعودية، والتى تعمل بأنشطة الوساطة المالية، والرعاية الصحية، والاستثمار العقارى، وسبق وجرى اختياره ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط من مجلة فوربس.

ويعد جمال الجارحي من أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الصناعات الثقيلة، نظرًا لاسهاماته المؤثرة في تطوير صناعة الحديد والصلب في مصر، بدأ مسيرته من تجارة حديد التسليح، لينجح في تأسيس مجموعة حديد الجارحي، إحدى أكبر الكيانات الصناعية في مصر، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) والشركة الوطنية للزجاج والبللور، امتد تأثيره ليشمل رئاسته لغرفة الصناعات المعدنية، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الصناعي المصري.