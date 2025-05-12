شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات بإشراف شركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الشركة المكلفة بتطوير منطقة الأهرامات، ببدء أعمال تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك بهدف إضافة نقطة جذب سياحي على أعلى المستويات العالمية لخريطة الجيزة 2030 بالإضافة للمتحف المصرى الكبير وزيارة الأهرامات المطورة، للمساهمة في الترويج السياحي للمنطقة وإثراء تجربة السائح أثناء زيارتها.

واستعانت الشركة المكلفة، ببيوت خبرة عالمية متخصصة في تقديم الاستشارات للتطوير السياحي، والتي قامت بوضع تصور شامل ودراسة تسويقية تفصيلية لجذب السائحين وتقديم تجربة سياحية مبتكرة، كما قامت بالتعاقد مع أكبر مكاتب الاستشارات المعمارية الرائدة في هذا المجال محليًا وعالميًا، والتي قدمت تصميمًا يعبر عن أهمية هذا الموقع الفريد وتاريخه ويولي أهمية قصوى للحفاظ عليه كأحد أهم مواقع التراث العالمي في العالم، كما استعانت بكبرى بيوت الخبرة المتخصصة في تصميم العروض العالمية والشركات المتخصصة في مجالي الإضاءة والتصميم الصوتي وتقنيات العروض الحديثة لتصميم وانتاج العرض الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن المادة العلمية وكل ما يشتمل عليه العرض من مناظر وتفاصيل تاريخية تتم مراجعتها والاشراف عليها من قبل أشهر إثنين من علماء المصريات في العالم المعاصر المتخصصين في عصر الأهرامات، وهما الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مارك لينر الذي اكتشف جزءًا كبيرًا من "مدينة الأهرامات المفقودة" في الجيزة.

هذا وقد قامت الشركة بالتعاون مع شركة مصر للصوت والضوء بعرض التصور الشامل للمشروع وتصميم العرض الجديد على اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار للحصول على موافقتها والتأكد من الالتزام بجميع اللوائح والقوانين المنظمة للمناطق الأثرية قبل الشروع في البدء في أعمال التطوير، حيث أن جميع الأعمال تتم وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه وتدقيقه لكافة المعلومات ومراجعته لكافة التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع.

وبالتوازي مع بدء أعمال التطوير في الموقع، بدأت أعمال تنفيذ أنظمة العرض، وفي إنتاج وإخراج العرض والموسيقى التصويرية المصاحبة له بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية لخلق تجربة فريدة للزائر.

وقد حرصت الشركة وبالتنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية على استمرار تقديم العرض الحالي للزائرين لأطول فترة ممكنة أثناء مشروع التطوير، وذلك بناءً على توصية شركات السياحة لأهمية عرض الصوت والضوء في برنامج زيارة السائحين للقاهرة، إذ تعمل الشركة على ضغط مدة توقف العروض أثناء أعمال التطوير وتركيب معدات العرض الجديدة لأقصر مدة ممكنة.