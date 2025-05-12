شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 جنيه تراجعا فى سعر الجنيه الذهب بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم باكثر من ألف جنيه دفعة واحدة مع هبوط كبير في سعر الذهب عيار 21 وجميع الأعيرة بعد هبوط الذهب العالمي، ليسجل الجنيه الذهب الآن 36640 جنيها.

وانخفض الذهب العالمي مع بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد أن ارتفعت مستويات الدولار عقب الإعلان عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الامر الذى قلل من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليضعف أسعار الذهب.

انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 3%

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 3% ليسجل أدنى مستوى عند 3216 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3325 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة.

واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية هامة في جينيف بشكل إيجابي يوم الأحد، حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بحدوث اتفاق لخفض العجز التجاري الأمريكي، بينما قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى توافق مهم.

عمل الاتفاق التجاري على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الشهر الماضي بعد دخول واشنطن وبكين في تبادل للرسوم الجمركية، حيث فرض ترامب على الصين رسومًا جمركية بنسبة 145%، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125%.