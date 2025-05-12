شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 12مايو 2025 في الكويت.. عيار 18بـ24.250 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24سعر 32.325 دينار مقارنة بـ32.825 دينار سعر أمس.

ويواصل الذهب في الكويت تسجيل تحركات سعرية متباينة، متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة الأمريكية، ما يطرح تساؤلات حول اتجاهاته خلال الأيام المقبلة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.325 دينار

عيار 22 سجل 29.625 دينار

عيار 21 سجل 28.275 دينار

عيار 18 سجل 24.250 دينار

عيار 14 سجل 18.850 دينار

عيار 12 سجل 16.175 دينار

الاونصة 1005.475 دينار

الجنيه الذهب 226.300 دينار

الأونصة بالدولار3275.90 دولار



و في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.