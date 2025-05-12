شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات..ونتائج مالية إيجابية للبنوك والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 31799 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 39587 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.10% ليصل إلى مستوى 14236 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9457 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12801 نقطة، وققز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3278 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12313 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومطاحن شرق الدلتا.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 138 ألف سهم، 100 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة العربية للأسمنت عدد 3 ملايين سهم.

سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركتي الكابلات الكهربائية المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 578 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي مجموعة أي أف جي القابضة، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلثكير جروب-1 عدد 14 ألف سهم، 196 مليون سهم، على التوالي، كما باع داخليين بشركتي الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والمصرية للمنتجعات السياحية، عدد 40 ألف سهم، 207.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان، عدد 5.31 مليون سهم بسعر 0.846 جنيه بقيمة إجمالية 4.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.01% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم بهاء الدين محمد غازي، عدد 78.4 ألف سهم بسعر 12 جنيهًا بقيمة إجمالية 940.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن شراء المساهم بهاء الدين محمد غازي، عدد 78.4 ألف سهم بسعر 12 جنيهًا بقيمة إجمالية 940.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.95% إلى 5.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، عن شراء المساهم لي لي محمد إبراهيم النحاس، عدد 3.7 مليون سهم بسعر 0.8497 جنيه بقيمة إجمالية 3.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.9% إلى 10.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق البنك المصري الخليجي، صافي الدخل من العائد بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 758.7 مليون جنيه مقارنة مع 596.5 مليون جنيه.

حقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 611.2 مليون جنيه.

حقق بنك البركة مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 953.6 مليون جنيه مقارنة مع 553.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، إيرادات بلغت 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 40.5 مليون جنيه مقارنة مع 1.4 مليون جنيه.

حققت شركة اكت فاينانشال للاستشارات، إيرادات بلغت 554.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل خسائر 3.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 419 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 56.9 مليون جنيه.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 38.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 29.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 22.5 مليون جنيه مقارنة مع 10.1 مليون جنيه.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة الألومنيوم العربية، مبيعات بلغت 127.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 98.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب 6 ملايين جنيه مقارنة مع أرباح 6.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 198%.

حققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، مبيعات بلغت 19.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 22.53%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب 10.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 290%.

في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عن توقيع عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة رلي لاستصلاح الأراضي، لتطوير قطعة أرض بمساحة 1000 فدان في مدينة سفنكس الجديدة بمنطقة غرب القاهرة، ويتوقع أن يحقق المشروع مبيعات بقيمة 353 مليار جنيه، وتتم المشاركة في إجمالي الإيرادات بنسبة 21% لشركة رلي بينما تمثل الحصة المتبقية البالغة 79% لشركة سوديك، لتضاعف محفظة الأراضي غير المنماه لشركة سوديك من 4 ملايين متر مربع إلى أكثر من 8 ملايين متر مربع.