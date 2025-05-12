شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومي يعقد برنامجا تدريبيا للإعلاميين عن مهارات قراءة وتحليل التقارير والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دوره المحوري في دعم بناء القدرات البشرية وتعزيز الوعي المجتمعي، عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا متقدماً تحت عنوان: مهارات قراءة وتحليل التقارير الوطنية والإقليمية والدولية"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، موجهاَ لعدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وفي مستهل حديثه أوضح أ.د. أشرف العربي أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود المعهد المتواصلة لتمكين الكوادر الإعلامية من التعامل باحترافية مع التقارير والمصادر المعلوماتية المتخصصة، بما يُسهم في تطوير أدائهم المهني ورفع وعيهم بقضايا التنمية، مشيدا بدور البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لقراءة وتحليل التقارير المحلية والإقليمية والدولية، والتعامل باحترافية مع قواعد البيانات الدولية ومصادر المعلومات المتخصصة المتاحة عبر الإنترنت، وفهم منهجيات إعداد التقارير والمؤشرات المعتمدة، بما يُمكّن الإعلاميين والصحفيين من تقديم محتوى صحفي رصين يُسهم في دعم أجندة التنمية في مصر.

وفي سياق متصل قال غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن تمكين الإعلاميين من فهم وتحليل التقارير التنموية بدقة هو خطوة أساسية نحو بناء نقاش قائم على الأدلة والبيانات، لذا يسرنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نواصل شراكتنا مع معهد التخطيط القومي في هذا المجال الحيوي، إذ نؤمن أن الإعلام المهني والواعي هو شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة. فالتصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة يبدأ من تمكين الإعلاميين عن طريق تزويدهم بأدوات التحقق والتحليل، وتعزيز قدرتهم على تقديم محتوى موثوق."

هذا وتضمن البرنامج عددًا من المحاور الهامة أبرزها: آليات قراءة وفهم التقارير الدولية والمحلية، الأطر المختلفة لتقييم المعلومات، تأثير الإعلام الرقمي على تداول وتحليل تلك التقارير، وكذلك أدوات وأساليب التحقق من دقة ومصداقية البيانات الواردة فيها وذلك في ضوء تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، فضلاً عن توظيف المعلومات المستخلصة في العمل الصحفي والإعلامي وفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

كما تناول البرنامج الأطر المختلفة لتقييم المعلومات، بالإضافة إلى استعراض دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة في إنتاج وتدقيق المحتوى الرقمي.

جدير بالذكر أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على الأدلة والابتكار والاستفادة من الخبرات والموارد لدعم العمل التنموي.

وبهذا يُجدد معهد التخطيط القومي من خلال هذا البرنامج تأكيده على دوره الحيوي كمؤسسة فكرية وتنموية رائدة في بناء القدرات البشرية بصفة عامة وقدرات الكوادر الإعلامية بصفة خاصة، وتعزيز دور الإعلام كأداة فاعلة في نشر المعرفة وترسيخ دوره كوسيلة فعالة في نشر المعرفة وتوجيه الرأي العام نحو قضايا التنمية المستدامة.