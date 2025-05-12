شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء شمال القاهرة يفصل اثنين من العاملين بسبب التلاعب بمحاضر السرقات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قرار بفصل اثنين من العاملين الاول حرفى من الدرجة الأولي وضمن العاملين بالإدارة العامة لشبكات مدينة نصر والثانى محصل بالدرجة الثالثة وضمن العاملين بالإدارة العامة لإيرادات حي الشروق مدينة نصر بعد ثبوت تلاعبهم فى قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي و الحصول على مبالغ مالية من أحد المشتركين لعدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأنتهي القطاع القانوني بعد مساءلته إداريا طبقاً للبند رقم (79) من لائحة الجزاءات الموحدة برقم 215/2020 ومنطوقها (أي موظف قام بإستغلال الوظيفة وتقاضي مبلغ مالي أو هدايا من الغير لإنهاء أعمال متعلقة بالوظيفة أو التعيين بالشركة) تقضي بالفصل من الخدمة.

وأنتهي القطاع القانوني بالنسبة للعامل الثانى بعد مساءلته إداريا طبقاً للمادة 37 فقرة 4 من لائحة الجزاءات الموحدة 215/2020 ومنطوقها حيث أنه تواجد بمقر عمله بخدمة العملاء بإيرادات الشروق وزهراء مدينة نصر بعد مواعيد العمل الرسمية وقام بإستخدام كلمة المرور خاصة بالزميلة المختصة بخدمة العملاء وكذا كلمة المرور الخاصة بالزميل المختص بالإصدار دون تواجدهما وقام بتغيير البيانات الأساسية لعدد 18 مراجع حساب علي خلاف الحقيقة ودون وجه حق .