شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 24.1 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2025، وقد بلغـت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.33 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025 مقابل 3.28 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 29.1 ٪.

وارتفعت قيمة الصـادرات بنسبـة 24.1٪ حيث بلغـت 4.43 مليـار دولار خلال شهــر فبراير 2025، مقابل 3.57 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها، الملابس الجاهزة بنسبة 30.6٪، منتجات البترول بنسبة 12.2٪، وعجائـن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 9.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 3.4٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا الفواكة الطازجة بنسبة 9.9%، واسمدة بنسبـة 17.2%، وبطاطس بنسبة 5.2٪، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 32.3 %.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.4٪ حيـث بلغت 6.76 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2025 مقابـل 6.85 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة 12.6%، الغاز الطبيعى بنسبــة 150.6%، ذرة بنسبــة 40.8 % ، فول صويا بنسبــة 12.9%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا القمح بنسبة 13.2%، ومــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 33.7 %، وأدوية ومحضرات صيدله بنسبة 2.9 ٪ ، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8 %.