شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يسجل أكبر انخفاض يومى خلال شهر.. وعيار 21 يسجل 4575 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع بأكثر من 100 جنيه وقت نشر هذه السطور ليسجل الذهب أكبر انخفاض يومي في أكثر من شهر.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي هبوطا خلال مستهل التعاملات الأسبوعية هبوطا بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3218 دولاراً للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3325 دولار ليخسر أكثر من 100 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيها

- عيار 18 يسجل 3917 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 36560 جنيها

الذهب يفقد مكاسبه بعد اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

وانهت الأونصة التداولات عند المستوى 3325 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي، لكن التوصل إلي اتفاق تجاري بين الصين وامريكا ساهم في خسائر كبيرة للذهب.

ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي مكنه من أن يمحي خسائر الأسبوع السابق لتستقر تداولات الذهب فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر حد فاصل بين صعود السعر وهبوطه خلال الفترة الحالية، لكنه خسر هذه القمة مع مستهل جلسة اليوم.