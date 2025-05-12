شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يخسر أكثر من 100 دولار.. استجابة محدودة فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر أونصة الذهب العالمي خلال مستهل التعاملات الأسبوعية هبوطا بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 3218 دولاراً للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3325 دولار ليخسر أكثر من 100 دولار، وحتى نشر هذه السطور لم يستجب سعر الذهب في مصر إلا بهبوط بحوالي 45 جنيها فقط.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 5222 جنيها

عيار 21 يسجل 4670 جنيها

عيار 18 يسجل 3917 جنيها

الجنيه الذهب 36560 جنيها

وأنهت تلأونصة التداولات عند المستوى 3325 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي، لكن التوصل إلي اتفاق تجاري بين الصين وامريكا ساهم في خسائر كبيرة للذهب.

ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي مكنه من أن يمحي خسائر الأسبوع السابق لتستقر تداولات الذهب فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر حد فاصل بين صعود السعر وهبوطه خلال الفترة الحالية، لكنه خسر هذه القمة مع مستهل جلسة اليوم.