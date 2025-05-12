شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ إنشاء مبنى وساحة السلام، والاطمئنان على كافة تفاصيل المشروع، وكذا تطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء النزل البيئى الجديد "الامتداد" بمنطقة وادي الراحة، وإنشاء المنتجع الفندقي بالزيتونة، حيث وجه الوزير بالانتهاء من الأعمال بالمدة الزمنية المقررة له.

كما تابع وزير الإسكان، موقف تقدم الأعمال والتوريدات، موجهاً بتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة الأخيرة للمشروع بالمنتجع الفندقي بالزيتونة، والانتهاء من كافة الأعمال في المسطحات الخضراء، والمتابعة الدورية لكافة الأعمال.

كما تناول الاجتماع، موقف مبنى مركز الزوار الجديد " مبنى الاستقبال "، وتطوير مركز المدينة التراثى القائم من مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحلات القائمة وإنشاء محال جديدة، وتطوير وادي الأربعين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان الاهتمام بالزراعات وتكثيف مناطق المسطحات الخضراء.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات المعالجة بالمدينة التراثية والزيتونة وطريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار بطول 9 كم وعرض 10 أمتار، واستعراض أعمال شبكات الكهرباء.