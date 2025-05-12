شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 فى البحرين عيار 18 بـ30.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلنها ترامب. وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.250 دينار
- عيار 22 سجل 36.875 دينار
- عيار 21 سجل 35.200 دينار
- عيار 18 سجل 30.175 دينار
- عيار 14 سجل 23.475 دينار
- عيار 12 سجل 20.125 دينار
- الاونصة1251.525 دينار
- الجنيه الذهب281.675 دينار
- الأونصة بالدولار3328.56 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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