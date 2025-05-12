شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 فى البحرين عيار 18 بـ30.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلنها ترامب. وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

عيار 24 سجل 40.250 دينار

عيار 22 سجل 36.875 دينار

عيار 21 سجل 35.200 دينار

عيار 18 سجل 30.175 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الاونصة1251.525 دينار

الجنيه الذهب281.675 دينار

الأونصة بالدولار3328.56 دولار

أسعار الذهب في البحرين

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.