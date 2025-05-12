شكرا لقرائتكم خبر عن فاينانشيال تايمز: إعادة هيكلة شراكة "مايكروسوفت - أوبن إيه آى" للطرح بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى شركتا "أوبن إيه آى" و"مايكروسوفت" مفاوضات لإعادة صياغة شروط شراكتهما متعددة المليارات، فى خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لطرح شركة "أوبن إيه آى" للاكتتاب العام، مع الحفاظ على امتيازات "مايكروسوفت" فى الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة " فاينانشيال تايمز".

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول حجم الحصة التي ستحصل عليها "مايكروسوفت" في كيان "أوبن إيه آي" الربحي الجديد، مقابل استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار دولار حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى أن مايكروسوفت مستعدة للتنازل عن جزء من حصتها مقابل ضمان استمرار حصولها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، حتى بعد عام 2030.

كما تشمل المفاوضات إعادة النظر في بنود الاتفاق الأوسع، الذي يعود إلى أول استثمار قامت به "مايكروسوفت" في "أوبن إيه آي" عام 2019 بقيمة مليار دولار.

ورفضت "مايكروسوفت" التعليق على التقرير، فيما لم ترد "أوبن إيه آي" على طلبات للتعليق.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن "أوبن إيه آى" أبلغت مستثمريها بأنها ستخفض نسبة الإيرادات التي تشاركها مع "مايكروسوفت" في إطار عملية إعادة الهيكلة الجارية.

وفي يناير الماضي، عدلت "مايكروسوفت" بعض شروط شراكتها مع "أوبن إيه آي" بعد انضمامها إلى مشروع مشترك مع "أوراكل" (بورصة نيويورك) و"سوفت بنك" اليابانية (بورصة طوكيو) لبناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بتكلفة قد تصل إلى 500 مليار دولار.