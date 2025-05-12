شكرا لقرائتكم خبر عن التعاملات الصباحية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 12- 5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في التعاملات الصباحية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم الأثنين 12- 5 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



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وجاءت الأسعار كالتالي:

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سعر الدولار اليوم

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم56.61 جنيه للشراء.57.20 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليومشراء 66.80جنيه للشراء.67.48 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم163.96 جنيه للشراء.165.23 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى اليوم13.43 جنيه للشراء.13.50 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم13.75 جنيه للشراء.13.79 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري اليوم12.83 جنيه للشراء.13.94 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.