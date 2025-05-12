شكرا لقرائتكم خبر عن 15.3 مليار جنيه صادرات الألومنيوم والسبائك والنحاس المصرية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس محمد السعداوى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للقابضة عن تحقيق 3 شركات تابعة نحو 15.3 مليار جنيه صادرات خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وكشف المهندس محمد السعداوي ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام انه حتى 31 مارس الماضي ساهمت القابضة ب 371 مليون دولار من اجمالي 420 مليون دولار بقطاع الاعمال العام ، لافتا ان القابضة وشركاتها تفتخر بذلك كثيرا حيث بذلنا جهدا كبيرا فيه مع شركاتنا التابعة ومجهود كبير للشركة القابضة المعدنية وقياداتها وفق توجيهات المهندس محمد شيمى ،وزير قطاع الأعمال العام .

وبحسب المؤشرات فإن شركة مصر للالومنيوم تصدرت قيمة الصادرات بنحو 14.2 مليار دولار.

ووفق المؤشرات حققت شركة المصرية للسبائك الحديدية نحو مليار جنيه ، وحققت شركة النحاس المصرية صادرات بلغت 74 مليون جنيه.



يشار أن القابضة للصناعات المعدنية تدير 12 شركة تابعة لقانون 203 بجانب استثمارات في 10 شركات مشتركة طبقا لقانون 159 ، وحققت الشركات التابعة صافى ربح 18 مليار جنيه قبل المخصصات والاحتياطيات غير ربح القابضة نفسها العام المالي الماضي ،بالإضافة الي تحقيق 11.5 مليار جنيه أرباح فى النصف الأول من العام المالى الجارى.