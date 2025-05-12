شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 فى قطر عيار 24 ب389.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . في قطر بالتزامن مع التعريفات الجمركية الجديدة ، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

عيار 24 سجل 389.50 ريال

عيار 22 سجل357.00 ريال

عيار 21 سجل 340.75 ريال

عيار 18 سجل 292.00 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الاونصة12114.75 ريال

الجنيه الذهب2726.50 ريال

الأونصة بالدولار3328.56 دولار

أسعار الذهب اليوم في قطر

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.