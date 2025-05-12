شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع 63 ألف دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ مع بداية العام الجاري 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من الهواتف المحمولة سجلت نحو 175 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 238 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2024، بتراجع بلغت قيمته 63 ألف دولار.

وتشهد واردات الهواتف المحمولة تراجعات ملحوظة منذ أواخر العام الماضي 2024، وفى ديسمبر الماضي تراجعت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة وسجلت نحو 68 ألف دولار، مقارنة بنحو 303 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 235 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات مصر من الهواتف المحمولة كانت حققت ارتفاعا هامشيا خلال النصف الأول من العام الماضي 2024، حيث بلغت قيمتها نحو مليونى و165 ألف دولار، بينما كانت نحو مليوني و103 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 62 ألف دولار.