شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لتجنب الماس الكهربائى خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

فى ظل الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الأيام بسبب الموجة الحارة، يزداد معاها مخاطر الحوادث الكهربائية وخاصة الماس الكهربائى، الذى قد يؤدى إلى حرائق كارثية فى المنازل والمنشآت، ويرصد الخليج 365 لقراءه بعض النصائح والارشادات للمواطنين للوقاية من هذه حوادث الماس الكهربائى خلال الموجة الحارة، وهى كالاتى:

1- فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة

يفضل فصل التكييفات، السخانات، وأي أجهزة كهربائية لا تستخدم من المنبع من خلال نزع الفيشة بشكل مستمر لتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.



2- عدم تحميل المقابس "المشترك الكهربائي" بأكثر من جهاز خاصة و أن التوصيلات العشوائية وتشغيل أجهزة كثيرة في وصلة واحدة قد يسبب سخونة زائدة تؤدي إلى ماس كهربائي.



3- فحص الأسلاك والتوصيلات بشكل دوري: يجب التأكد من سلامة الأسلاك وعدم وجود أي تلف أو تقشير فيها.



4. الابتعاد عن استخدام الأجهزة الكهربائية بالقرب من مصادر المياه حيث يؤدي تلامس الكهرباء بالماء إلى حوادث خطيرة.



5. الاستعانة بفني كهرباء مختص في حال ملاحظة أي أعطال أو انبعاث روائح احتراق من المفاتيح أو التوصيلات.