شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ305 دراهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب في الامارات فى التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

ويعد سعر الذهب فى الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية..

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 400.50 درهم

عيار 22 سجل 371.00 درهم

عيار 21 سجل 355.75 درهم

عيار 18 سجل 305.00 دراهم

عيار 14 سجل 236.00 درهم

عيار 12 سجل 202.25 درهم

الاونصة12457.00 درهم

الجنيه الذهب2846.00 درهم

الأونصة بالدولار3328.56 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم..