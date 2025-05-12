شكرا لقرائتكم خبر عن بمستهل تعاملات الأسبوع.. سعر الذهب فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم، اليوم الاثنين 12 مايو 2025 مع تداول الأونصة فوق 3325 دولارًا بمستهل التعاملات الأسبوعية، في حين يسجل الذهب في مصر متوسط سعر 4715 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، وتصدرت الإمارات والسعودية وتركيا الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة فى أوروبا والولايات المتحدة.

هذه النتائج تعكس النجاح فى تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق أعلى مستهدف تصديرى في تاريخ القطاع.

مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.