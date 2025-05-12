شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم اليوم الاثنين 12 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب فى مصر اليوم، اليوم الاثنين 12 مايو 2025 مع تداول الأونصة فوق 3325 دولارًا، فى حين يسجل الذهب فى مصر متوسط سعر 4715 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

تراجع الذهب بشكل وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاع بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4885 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.

شعبة الذهب بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانونى الأصلى الذى يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصرى فى الخارج.