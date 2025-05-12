شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض 150 ألف جنيه للسيارة هيونداى أيونيك 6 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مؤخرا شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، عن الإطلاق الرسمي لأحدث تخفيض علي سيارات هيونداي الكهربائية بالسوق المصري، تحديدا طراز " أيونيك 6" (IONIQ 6)، بقيمة تصل الى 150,000 جنيه مصري، وبأسعار رسمية تبدأ من 1,790,000 للفئة الأولي أما الفئة الثانية بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه بتخفيض 200 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 3 مليون و 150 ألف بتخفيض 200 ألف جنيه .



تتميز "أيونيك 6" بتصميم ديناميكي يجمع بين الأناقة والانسيابية، مما يمثل نقلة نوعية في عالم التصميم ، تأتي السيارة بأبعاد متناسقة توفر راحة مثالية للمستخدم، حيث يبلغ طولها 4,855 مم، وعرضها 1,880 مم، وارتفاعها 1,495 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم لتعزيز الثبات أثناء القيادة. كما توفر سعة تخزينية واسعة تصل إلى 401 لتر في الصندوق الخلفي.

تتمتع أيونيك 6 بمحرك كهربائي PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)يُنتج ما يصل إلى 325 حصاناً، مع نظام دفع رباعي اختياري، مما يوفر تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5.1 ثوانٍ. تتوفر السيارة بخيارات متعددة للمحرك الخلفي، حيث تبدأ القوة من 111 كيلوواط في الفئة الأساسية، وتصل إلى 168 كيلوواط في الفئات الأعلى. كما تعتمد السيارة على محرك كهربائي يمنحها أداءً قوياً، حيث تبدأ القوة الحصانية للمحرك الخلفي من 151 حصانًا في الفئة الأساسية، بينما تصل إلى 229 حصانًا في الفئات الأعلى. وبالإضافة تتمتع جميع فئات أيونيك 6 بعزم دوران قوي وثابت، حيث يبلغ 350 نيوتن متر للمحرك الخلفي، مما يضمن تسارعًا سلسًا وأداءً عالي الكفاءة في مختلف ظروف القيادة.

تستخدم السيارة بطارية Lithium Ion بسعة 77.4 كيلواط/ساعة وفقًا للفئة، مما يتيح خيارات متعددة للطاقة لتناسب مختلف الاحتياجات. أما فيما يخص أداء السيارة، فيصل أقصي نطاق القيادة إلى 614 كم.

كما تتميز هيونداي أيونيك 6 الكهربائية بقدرات شحن فائقة السرعة، مما يعزز من كفاءتها العملية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة. تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 350 كيلوواط، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط، مما يوفر راحة وسرعة غير مسبوقة للمستخدمين. كما تتوفر إمكانية الشحن السريع بقدرة 50 كيلوواط، والذي يستغرق حتي 73 دقيقة، حسب الفئة.

مواصفات الأمان

إلى جانب تقنياتها المتطورة، توفر هيونداي أيونيك 6 أعلى معايير الأمان، حيث حصلت على تصنيف5 نجوم من NHTSA ، إلى جانب تقييم TSP+ من IIHSفي الولايات المتحدة و EURO NCAP في أوروبا، ، مما يعكس التزام هيونداي بتقديم تجربة قيادة آمنة وموثوقة. كما حققت السيارة تصنيف المستوى الأول من KNCAP، مما يؤكد تفوقها في اختبارات السلامة العالمية.

تأتي أيونيك 6 مزودة بحزمة شاملة من أنظمة الأمان والسلامة التي تشمل المحافظة على الحارة المرورية، المحافظة على القيادة في المسار، خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلي نظام تحذير النقطة العمياء، رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية، و خاصية التوقف التلقائي عند الرجوع للخلف.

تجهيزات داخلية



يتميز التصميم الداخلي لسيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية بالفخامة والراحة، حيث تم تزويدها بمجموعة من التجهيزات المتقدمة التي تعزز من تجربة القيادة. تأتي المقاعد الداخلية بفرش فاخر، مع مقاعد استرخاء فاخرة لكل من السائق والراكب الأمامي، مما يضمن تجربة قيادة أكثر رفاهية، خاصة في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلي خاصية الذاكرة بكرسي السائق، وخاصية التدفئة والتبريد للمقاعد. وتعكس المقصورة الداخلية مستوى عالٍ من الجودة، حيث تأتي مقابض الأبواب الداخلية مطلية بالمعدن ، كما تأتي السيارة مزودة بشماسات أمامية تحتوي على مرآة، وإضاءة، وخاصية الامتداد.

التجهيزات الخارجية للسيارة

وفيما يخص التجهيزات الخارجية للسيارة، تتميز السيارة بتصميم رياضي وعصري يشمل جنوط سبور مقاس 20 بوصة، مما يعزز مظهرها الديناميكي. كما تأتي بمرايات كهربائية قابلة للطي لسهولة الاستخدام، وسبويلر خلفي لتحسين الديناميكية الهوائية، بالإضافة إلى ريش مسّاحات ديناميكية. كما تم تزويدها مصابيح أمامية بإضاءة LED لتعزيز الأمان أثناء القيادة، بالإضافة إلي فتحة سقف بانوراميه.

الجدير بالذكر إن إطلاق "أيونيك 6" يمثل خطوة محورية في رحلة هيونداي للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، والذى يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة. من خلال هذه السيارة، تفتح جي بي أوتو الباب أمام المستهلك المصري للدخول إلى عصر جديد من التنقل الذي يتخطى حدود الكفاءة والابتكار، مما يجعل أيونيك 6 خياراً مثالياً لأولئك الذين يبحثون عن الجمع بين الأداء والتكنولوجيا والاستدامة.



