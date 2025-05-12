شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب في دورته المنعقدة في نواكشوط بدولة موريتانيا، المهندس أحمد عز، رئيسا للاتحاد، في مواجهة مرشح الشركة الكويتية للحديد والصلب..

ويعد الاتحاد العربي للحديد للصلب هو أكبر اتحاد صناعي عربي نوعي، يضم في عضويته 75 شركة صلب عربية، من بينهم شركات حديد سابك السعودية، وحديد الإمارات، والقطرية للصلب، والليبية للصلب - مصراتة، والحجار الجزائرية، وفولاذ التونسية، ومغرب ستيل، وشركات مناجم الحديد في موريتانيا والجزائر.

وقد احتفظت حديد عز بترتيبها كأكبر شركة صلب عربية، وفقا لترتيب منظمة الصلب العالمية وورلد ستيل ، لعام 2024



جدير بالذكر أن أحمد عز قد سبق انتخابه رئيسا للاتحاد العربي عام 2008، وقدم استقالته مع أحداث يناير 2011