شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عبد الغنى: إنتاج 100 أتوبيس بالنصر للسيارات وتوطين الصناعة لا حياد عنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الرحمن عبد الغنى ابراهيم ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن توطين الصناعة مهم للغاية لصالح مصر، واساسى ومطلوب؛لدعم الاقتصاد القومي وللحد من المعاناة المتعلقة بالاستيراد ، خاصة أن التوطين يوفر علينا الاستيراد ،وبالتالي خفض الطلب على العملة الصعبة.

أشاد بجهود الرئيس السيسى، وحرصه على الاحتفال بعيد العمال تقديرا واهتماما بالعمال وأكبر دليل أن الاحتفالات تتم في شركات ،وليس في قاعات وهذا يؤكد أهمية العمال والرئيس يوجه رسالة مباشر لنا جميعا " أنا في وسطكم ومعكم واتابع بنفسي الماكينات وسير العمل وهذا امر مهم للغاية ودفعة وحافز للعمال .



أضاف عبد الغنى ل" الخليج 365" إنه فيما يتعلق بزيادة الصادرات فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدعم كل الشركات التابعة حتى المتعثرة تدعمها بضخ استثمارات وتمويل وتوفر لها عملا مع الشركات الشقيقة ؛لزيادة الإنتاج في كل شركة .

أشار انه على سبيل المثال فإن شركة النصر للسيارات التي تم إعادة تشغيلها نجحت في تصنيع 100 أتوبيس حتى الآن ويتم تسويقها مباشرة ، وفى طريقها لتصنيع سيارات ملاكي تقليدية وكهرباء العام الجاري ، لافتا أن شركات عملاقة مثل مصر للألومنيوم تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ،وفى طريقها لتدشين محطة طاقة شمسية لها بالشراكة مع سكاتك النرويجية مما يوفر لها موارد تستهدف خفض تكاليف الإنتاج ،وبالتالي زيادة الصادرات والتنافسية.

وأشاد عبد الرحمن عبد الغنى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية ، بدور الشركات التابعة وشركات قطاع الأعمال عامة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،سواء تنفيذ مشروعات أو توفير مواد خام لمشروعات جنبا إلى جنب مع عدد من شركات القطاع الخاص .

، لافتا إلي مساهمة ذلك في تحسين المؤشرات المالية لعدد من الشركات منها النصر للمواسير التي نورد مواسير للمشروع ،بجانب النصر للمطروقات وباقى الشركات.

وحول تطوير مهارات العنصر البشرى ،أشار لأهمية تدريب العنصر البشرى ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي ؛لضمان الكفاءة الكبيرة في الأداء، مع توفير الأمان الوظيف للعمال وفى الرعاية الصحية والدخل المناسب، لافتا أن قانون العمل لبي أغلب طموحات العمال ،لكنه لم يلب كل الطموحات ونأمل في تلبيتها الفترة المقبلة.