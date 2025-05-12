شكرا لقرائتكم خبر عن 50.56 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 أمام الجنيه فى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الإثنين، 12 مايو 2025 12:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 12 مايو 2025 أمام الجنيه المصري فى البنك الأهلي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر تحديث معلن بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، ، وفى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

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