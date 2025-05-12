شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم مع ختام التعاملات فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم، وسط تداولات محدودة على الذهب محليًا في التعاملات المسائية في مصر، مع تداول الأونصة عند 3325 دولارًا، في حين يسجل الذهب في مصر متوسط سعر 4715 جنيهًا للجرام من عيار 21.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع فى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.3% مسجلاً 6.04 مليار، كما أشار إلى ارتفاع تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 80.7% في النصف الأول من العام المالى الجارى لتصل إلى 17.1 مليار دولار بعد أن كانت بمقدار 9.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

أيضاً أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب في الربع الأول من عام 2025 الجاري لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى لصادرات الذهب خلال ربع سنوي على الاطلاق.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

وأشار رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

كما أكد أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.