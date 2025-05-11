شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-5-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلثكير جروب-1، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104 آلاف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.98%، والعرب على 3.67%، واستحوذت المؤسسات على 20.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 298.5 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 372.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 478.3 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12351 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 1.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.19%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.546 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.85%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.133 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 77.160 بنسبة تراجع بلغت 12.16%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 74.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.786 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.84%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.80%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.58%.