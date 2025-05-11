الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 5389 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 5389 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 11 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر..


أسعار الذهب في مصر اليوم

  • عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام
  • - عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام
  • - عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام
  • - عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام
  • - الجنيه الذهب: 37720  جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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