شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 5389 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 11 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر..
أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام
- - عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام
- - عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام
- - عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام
- - الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.
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