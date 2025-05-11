شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 5389 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر..



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.